NOCERA SUPERIORE. IL PARTITO DEMOCRATICO DOMENICA 6 OTTOBRE IN PIAZZA PER IL SALARIO MINIMO

Il Pd di Nocera Superiore, dopo le giornate di mobilitazione per la raccolta firme per il referendum sull’Autonomia Differenziata, domani, domenica 6 Ottobre, torna in piazza per sostenere la legge di iniziativa popolare sul Salario Minimo. Ad organizzare l’evento il candidato sindaco Rosario Danisi, insieme al Commissario Cittadino del Pd Fabio Tamburro.

L’appuntamento per sottoscrivere la legge di iniziativa popolare sul Salario Minimo è per domani, domenica 6 Ottobre, a partire dalle 10:00 nei pressi del Bar Boccadillo di Corso Matteotti.