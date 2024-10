ANTONIO IANNONE (FDI): “SOLIDARIETA’ A MISIANI PER ESSERE STATO DEFINITO IMBECILLE DA DE LUCA”

“Voglio esprimere solidarietà al Commissario del Pd, il collega Senatore Misiani, che, per aver detto che De Luca è archiviato, si è beccato immediatamente un insulto, con l’accusa di essere imbecille. Credo che questo sia utile a far capire al Pd per anni cosa è stato per tutti il confronto con il loro Governatore. Chi si permette minimamente di dissentire, criticare o semplicemente avere un pensiero diverso viene immediatamente coperto di insulti. Allora diamo al Commissario Regionale del PD la solidarietà che non abbiamo mai ricevuto dal suo partito”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del partito in Campania.

