NOCERA SUPERIORE. RICORSI E SCENARI POLITICI: IL POSSIBILE RITORNO IN CAMPO DI CUOFANO

Il ritorno di Giovanni Cuofano come candidato Sindaco a Nocerà Superiore ? C’è anche questa ipotesi dietro i tre ricorsi, presentati al Tar di Salerno, che chiedono l’annullamento dell’esito delle elezioni comunali dello scorso giugno. Cuofano, infatti, Sindaco per 10 anni ininterrotti, fermato dalla regola del terzo mandato, potrebbe rientrare in gioco perché il mandato da Sindaco di D’Acunzi – che potrebbe avere una breve durata – ha, di fatto, azzerato i due mandati consecutivi. Intanto a Nocerà Superiore si attende di conoscere la data che i magistrati del Tar fisseranno per la discussione dei ricorsi che chiedono l’annullamento delle elezioni.comunali.

