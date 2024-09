ZAIA AL CONI, EMILIANO IN PENSIONE: PER IL TERZO MANDATO DA GOVERNATORE RESTA SOLO DE LUCA

Luca Zaia ( Veneto) al Coni, Michele Emiliano (Puglia) in pensione, per ottenere una norma per il terzo mandato resta in campo solo il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Reduce dall’incontro deludente di Procida con Elly Schlein, il Governatore della Campania per tentare la strada del terzo mandata, deve solo pensare ad un metodo fai da te e, in sostanza, alla profonda modifica della attuale legge elettorale per le Regionali. Eliminazione dell’elezione diretta del Presidente, sistema proporzionale pure e, poi, una intesa politica da trovare all’interno del Consiglio Regionale. Tanti i dubbi sulla copertura politica che una simile modifica potrebbe ottenere in Consiglio Regionale: i consiglieri regionali del PD la voterebbero ?

