BATTIPAGLIA. IL SINDACO FRANCESE RESTA FUORI DALL’ANCI CAMPANIA E DA QUELLA NAZIONALE

E’ stata una giornata amara per Cecilia Francese, Sindaco di Battipaglia che, in mattinata, in qualità di Consigliere Nazionale dell’Anci uscente, ha preso parte alla riunione dell’Anci Regionale a Napoli. Nonostante le rassicurazioni della vigilia, il Sindaco Francese è stato escluso da tutte le cariche regionali dell’Associazioni Nazionale dei Comuni d’Italia e, per il ruolo di Consigliere Nazionale, al suo posto, dal Pd della Provincia di Salerno, è stato indicato Franco Alfieri, Sindaco del Comune di Agropoli.

Una situazione che penalizza il Comune di Battipaglia, l’unico centro di grandi dimensioni della Provincia di Salerno, ad essere rimasto completamente fuori da ogni organismo dell’Anci Campania.