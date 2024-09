FRANCESCO MORRA: “FACCIAMO L’ITALIA, OGNI GIORNO. CON L’ANCI A TORINO PER ASSEMBLEA NAZIONALE”

“Anci: facciamo l’Italia, giorno per giorno. E’ questo lo slogan scelto per l’assemblea nazionale dell’Anci, in programma a Torino, dal 20 al 22 Novembre, alla quale prenderò parte come delegato della Regione Campania per l’Elezione del Nuovo Presidente Nazionale. Lo hanno deciso gli amici Sindaci che, oggi, a Napoli hanno partecipato all’Assemblea Regionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, mi hanno anche confermato come membro del Direttivo Regionale dell’Anci Campania.”

Lo scrive Francesco Morra, Sindaco di Pellezzano e capogruppo Pd nel Consiglio Provinciale di Salerno.

Per i prossimi anni, le sfide che attendono i Sindaci sono tante ed importanti, a cominciare da quella sull’utilizzo dei Fondi del Pnrr. Spero che l’Anci, come fatto negli anni passati, stia al fianco di noi amministratori locali e ci dia forza nel dialogo con il Governo.