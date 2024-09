SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO MICHELE STRIANESE ENTRA NEL DIRETTIVO REGIONALE ANCI CAMPANIA

ll Sindaco di San Valentino Torio MICHELE STRIANESE e’ stato eletto, questa mattina, tra i 56 componenti del nuovo Direttivo Regionale dell’ ANCI CAMPANIA e sara’ anche uno dei 28 sindaci campani che rappresenteranno la nostra Regione a Novembre all’ Assemblea Congressuale Nazionale che, a Torino, eleggera’ il nuovo presidente NAZIONALE dell’ ANCI.

L’ ANCI e’ l’ Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, costituita da Sindaci o propri rappresentanti, che si occupa di tutelare i diritti dei Comuni Italiani e quindi delle comunita’ amministrate, nei rapporti con Governo, Regioni, Province ed altri enti.

La Campania, che comprende 551 comuni ed una popolazione di 6 milioni di abitanti, sara’ fondamentale, con i propri rappresentanti, per determinare il nuovo assetto dell’ Associazione a livello nazionale.

“Due incarichi prestigiosi, che mi rendono sempre piu’ orgoglioso della carica che rivesto ormai da quasi 10 anni, quella di Sindaco di San Valentino Torio (Sa), svolta con dedizione, passione ed impegno totale per la comunita’, unitamente a tutta l’Amministrazione Comunale che ringrazio sempre per la grande collaborazione”.

Ringrazio di cuore per il coinvolgimento e la fiducia accordatami l’ On. Piero De Luca ed il Partito Democratico della Provincia di Salerno, partito cui appartengo da sempre con coerenza e rettitudine, e che mi ha dato la possibilita’ di rivestire altre importantissime cariche, come quella di Presidente della Provincia e di Consigliere Provinciale.

Ringrazio altresi l’ Assemblea Congressuale Regionale di ANCI Campania che, questa mattina, presso l’ Hotel Holiday Inn di Napoli ha espresso favore a che io facessi parte del gruppo di 56 componenti del Direttivo Regionale e tra i 28 sindaci campani che parteciperanno all’ Assemblea Anci Nazionale a Torino”.

Anche queste cariche le rivestiro’, come sempre fatto, nell’ interesse generale del mio comune e della comunita’ amministrata, della nostra straordinaria provincia di Salerno e della nostra bellissima regione Campania”.