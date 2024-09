MARTINO D’ONOFRIO: “FELICE PER RIELEZIONE NEL DIRETTIVO REGIONALE ANCI E PER ASSEMBLEA NAZIONALE”

Oggi a Napoli si è tenuta l’assemblea regionale ANCI per il rinnovo delle cariche elettive. Sono felice di essere stato rieletto nel Direttivo regionale. Inoltre, con grande orgoglio sono onorato di essere stato indicato dall’assemblea tra i 28 delegati regionali al Congresso nazionale che si terrà a Torino nel prossimo mese di novembre. Ringrazio il mio partito per aver creduto in me.

Lo scrive il Consigliere Provinciale del Pd e Sindaco di Montecorvino Rovella Martino D’Onofrio.

Questo importante riconoscimento, non è solo per me, ma per tutta la comunità di Montecorvino Rovella per il ruolo di centralità politica e istituzionale che riusciamo ad avere nel territorio regionale. Tutti Insieme per scrivere la storia.