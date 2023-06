NOCERA SUPERIORE. ROSARIO DANISI: “MAGGIORANZA NON C’E’ PIU’, CHE FINE HA FATTO DELIBERA SU PUBBLICA ILLUMINAZIONE?”

“La maggioranza del Sindaco di Nocera Superiore resta in piedi, oramai, solo per la necessità di mantenere il potere e le relative poltrone. E ne è conferma la misteriosa vicenda che ha riguardato una importante delibera per l’affidamento della gestione della pubblica illuminazione, sulla quale si è registrata una profonda spaccatura tra gli 8 consiglieri comunali che, ancora, sostengono l’attuale amministrazione comunale.” E’ quanto dichiara il Consigliere Comunale del Gruppo Insieme per Nocera Superiore Rosario Danisi. “Come mai la delibera in questione, prima approvata in Giunta, poi inviata in Commissione, è stata adesso ritirata dalla discussione del Consiglio Comunale ? E perchè i rappresentanti dell’azienda privata che ha presentato il progetto intendevano partecipare, addirittura, alla seduta della Commissione ? Sono quesiti ai quali, ovviamente, nel corso del prossimo consiglio comunale chiederemo chiarimenti al Sindaco ed alla sua maggioranza”

