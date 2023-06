SAN VALENTINO TORIO. RAFFAELLA ZUOTTOLO: “CON OUTDOOR FILM FESTIVAL OCCASIONE PER NOSTRA COMUNITA'”

“Un ringraziamento enorme lo voglio rivolgere a Michele Strianese, al nostro Sindaco, senza il quale tutte le iniziative che sono state già realizzate e che partiranno nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, non sarebbero state neppure immaginate. Con Michele e con tutti gli amici e le amiche della Giunta Comunale abbiamo creato un metodo di lavoro che ci porta ad agire in maniera rapida e veloce quando si tratta di adottare decisioni nell’interesse dei cittadini della nostra città. Ebbene, proprio grazie a questo metodo è stato possibile organizzare Outdoor Film Festival, una manifestazione che riporta le emozioni del grande schermo tra le nostre piazze e le nostre strade, per avviare un percorso che, ne sono certa, porterà questa iniziativa, nel corso del tempo, a diventare sempre piu’ importante sul territorio dell’Agro, della Provincia di Salerno e spero in tutta la Regione Campania.”

Lo dichiara Raffaella Zuottolo, Assessore alla Cultura del Comune di San Valentino Torio.

Il valore di questo progetto, nell’era della comunicazione digitale e del cinema fai da te a casa, comodamente dal divano, è anche quello di riportare i cittadini all’esperienza della visione di un film, fianco a fianco, condividendone emozioni e sensazioni: noi che siamo nati nell’altro secolo conosciamo l’importanza, culturale e sociale, di un film guardato con gli amici, con le persone care all’interno di una sala. Le nuove generazioni, per tante ragioni, economiche e non solo, sono cresciute con altre abitudini. Ed allora ai nostri ragazzi, ma anche ai nostri anziani, rivolgo un appello che è quello di partecipare a tutte le giornate di Outdoor Film Festival per condividere un’emozione e perché il messaggio che arriva da un film piuttosto che da un cortometraggio, possa essere anche materia di discussione e di confronto, ma soprattutto di crescita, culturale e personale.