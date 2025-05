NOI MODERATI VERSO UNA RIORGANIZZAZIONE IN VISTA DEL CONGRESSO PROVINCIALE

Come riportato da Salerno Today, è in atto una piccola riorganizzazione all’interno di Noi Moderati in Provincia di Salerno, in vista della celebrazione del prossimo Congresso Provinciale. Il partito che, sul territorio, fa riferimento al parlamentare Pino Bicchielli, sta guardando, con grande attenzione, anche alle prossime elezioni regionali ed ha chiesto a tutti i dirigenti uno sforzo per allestire una lista competitiva e capace di dare un contributo sostanziale al centro destra. Un impegno gravoso che ha provocato anche qualche uscita da Noi Moderati come nel caso di Enrico Tucci di Battipaglia che ha deciso di lasciare il movimento. Sono, pero’, in tanti ad avvicinarsi a Noi Moderati: dalla zona dell’Agro – dove ci sono nuove adesioni imminenti – a quella della parte meridionale della Provincia di Salerno. Il gruppo storico di Noi Moderati della Provincia di Salerno sta lavorando per rafforzare il partito e puntare su nomi affidabili e consolidati sui territori.

