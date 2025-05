REGIONALI 2025. GOVERNO-STATO REGIONI: VERSO ACCORDO PER IL 26 E 27 OTTOBRE

C’è una prima indicazione nazionale, che sarà, a breve, formalizzata dall’Assemblea Stato Regioni, per la data delle Regionali di Autunno. La data che, in questi giorni, circola con insistenza è quella del 26 e 27 Ottobre. Un periodo che accontenterebbe tutti, considerato che le liste dovrebbero essere presentate a fine settembre, evitando i disagi di una procedura da completare sotto l’ombrellone. E, poi, il periodo è climaticamente accettabile per tutte le Regioni, a maggior ragione per quelle del Sud Italia, come Campania e Puglia, che vivono un prolungamento quasi naturale dell’estate. Il Governo vorrebbe, nel rispetto delle autonomie regionali, proporre una data unica per tutte le Regioni, evitando lo spezzatino elettorale dello scorso anno, con tre Regioni – Liguria, Emilia Romagna ed Umbria – che hanno votato in tre date diverse.

