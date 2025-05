IL SALERNITANA CLUB MONTECITORIO ANNUNCIA INTERROGAZIONE SU CASO PLAY OUT

Il club Salernitana Parlamento preannuncia una interrogazione unitaria dei parlamentari salernitani ed un incontro urgente con Lega B e Figc, contro una decisione sbagliata.

Hanno già aderito gli onorevoli Pino Bicchielli, Antonio D’Alessio, Piero De Luca, Franco Mari, Attilio Pierro.

Non è possibile modificare decisioni già assunte in relazione alla gara programmata per domani all’Arechi con il Frosinone.

Una falsificazione del campionato, uno svantaggio per la Salernitana, un danno alla credibilità del calcio.

Il club dei parlamentari ed ex parlamentari farà valere in ogni sede le ragioni del diritto e di Salerno sportiva.

