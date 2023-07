NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “DE LUCA SPIEGHI FUGA MEDICI DA TORRE CARDIOLOGICA SALERNO”

“La fuga continua di medici di altissima professionalità dalla Torre Cardiologica dell’Azienda Sanitaria rappresenta una pesante sconfitta per la Sanità di tutta la Regione Campania. Evidentemente la narrazione del Presidente De Luca non corrisponde alla realtà dove alle lunghe liste di attesa per esami salva vita si aggiunge anche la difficoltà per i medici di rimanere all’interno di un sistema che, oramai, è al collasso. E’ bene ricordare che al danno sanitario si aggiunge anche quello economico per le casse della Regione Campania che, proprio dalle eccellenze quali quelle della Torre Cardiologica, riuscivano a compensare le spese per le cure fuori dalla Campania di tantissimi cittadini, costretti a raggiungere ospedali del Lazio, del Veneto, della Lombardia.”

Lo dichiara Nunzio Carpentieri, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Trasparenza.

Al Consiglio Regionale spetta conoscere i motivi di questa gravissima situazione che il Presidente De Luca, che da quasi 8 anni detiene anche la delega alla Sanità, non ha spiegato e non intende chiarire. E’, per questo, necessario che sulla fuga dei medici dalla Torre Cardiologica venga fatta chiarezza in tempi rapidi, per evitare che altre situazioni simili possano ripetersi sul territorio della Regione Campania e della Provincia di Salerno.