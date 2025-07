NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “DE LUCA, SU PIANO DI RIENTRO SOLITE CHIACCHIERE”

“Ancora una volta il Presidente della Regione Campania De Luca si conferma campione mondiale di scaricabarile. Le accuse, infondate e, proprio per questo, gravissime che De Luca, questa mattina, ha rivolto al Governo Meloni, riguardo alla mancata uscita dal Piano di Rientro, sono il segno dell’assoluta mancanza di dialogo istituzionale che, negli ultimi 10 anni, ha relegato la Regione Campania ad una realtà completamente isolata dalle altre istituzioni.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale di FDI Nunzio Carpentieri.

Se De Luca, come da lui stesso dichiarato, conosce ragioni non tecniche che tengono la Campania ancora all’interno del Piano di Rientro, lo denunci pubblicamente. Il resto è solo chiacchiericcio per strappare un titolo di giornale. Per fortuna, questa era buia per la Regione Campania si sta concludendo.