NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “I CAPOLAVORI DI DE LUCA, VINCONO IL CONCORSO MA NOMINA GLI ESCLUSI”

Nel 2023, la Regione ha approvato le procedure di concorso per l’assunzione di 52 dirigenti. All’esito del concorso e con le graduatorie degli idonei approvate, nel 2024, sono cominciate le assunzioni. Per la copertura degli ulteriori posti vacanti in pianta organica, si sarebbe dovuto attingere alle graduatorie già attive, così come espressamente indicato anche dal Consiglio regionale.