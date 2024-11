SALERNO. COSTABILE (FORZA ITALIA): “FURTI AI COMMERCIANTI, IL COMUNE CHIEDA COMITATO ORDINE E SICUREZZA”

“Il susseguirsi, negli ultimi giorni, di furti ai danni di attività commerciali di Salerno, ai cui titolari va la mia sentita solidarietà, impone a tutti gli attori istituzionali un cambio di passo. Non è tollerabile che, nel cuore della città di Salerno, vengano commessi furti, anche in maniera spettacolare, senza che vi sia un intervento deciso da parte di tutti, a cominciare dall’Amministrazione Comunale di Salerno che ha il dovere di chiedere la convocazione di una riunione ad hoc del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza”. E’ quanto dichiara Pietro Costabile, Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani.

“Il tempo delle attese è finito, c’è bisogno di intervenire prima che cittadini e commercianti debbano organizzarsi, per conto proprio, con il ricorso a forme di vigilanza privata che sarebbero la sconfitta dello Stato e delle Istituzioni, oltre che rappresentare un ulteriore aggravio di spese in un momento, storicamente, poco felice per il commercio di vicinato.”