NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “IMPORTANTE RICONOSCIMENTO PER LA FAMIGLIA PEPE”

Anche il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri ha preso parte alla manifestazione, organizzata dai Maestri del Lievito Madre e del Panettone nel corso della quale è stato premiata la famiglia Pepe con il Premio che porta il nome dell’indimenticabile Maestro Alfonso Pepe.

“Nel corso della serata, è stato consegnato alla moglie e ai figli dell’indimeticato Maestro Pasticciere Alfonso Pepe ( Pepe Mastro Dolciere ) il Premio che ne porta il nome. Essere accanto a loro in questa occasione è stato per me motivo di orgoglio e commozione.”

Mi ha commosso ritornare con la memoria ai nostri incontri, alle nostre chiacchierate, alle tante soddisfazioni che ha avuto e ai tanti traguardi che ha tagliato. In molte di quelle occasioni io ero al suo fianco. Ricordare tutto questo, sapere che il suo nome non è stato e non sarà dimenticato, mi ha profondamente emozionato.

Alla moglie e ai figli di Alfonso ho detto di sentirsi orgogliosi di averlo avuto accanto. I suoi valori, le sue passioni, il suo amore per la sua terra e il suo lavoro rivive in loro ogni giorno. Voglio ripeterlo anche da qui: siatene orgogliosi e onorati, proprio come io lo sono stato per averlo avuto come amico.