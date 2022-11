NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “ISCHIA, ENNESIMA TRAGEDIA ANNUNCIATA”

“Solo tre giorni avevo chiesto pubblicamente alla Regione di richiedere al Governo lo stato di calamità naturale per le zone del salernitano flagellate dal maltempo. Oggi le immagini e le notizie che arrivano da Ischia ci confermano la fragilità del territorio campano.” Lo scrive il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.

Mentre scrivo, c’è una vittima accertata e si cercano una decina di dispersi. È una situazione drammatica, che ancora una volta si affronta come un’emergenza ma che, in realtà, forse tanto imprevista non è.

C’è un bisogno vitale di mettere in sicurezza il territorio e di un intervento complessivo e strutturale di mitigazione del rischio idrogeologico. Non possiamo più piangere morti, danni e devastazioni ad ogni ondata di maltempo. La Regione deve fare la sua parte, così come tutte le Istituzioni.

Nei prossimi giorni metterò in campo tutte le iniziative istituzionali possibili perché, passata l’emergenza, non ci si dimentichi del problema. Per ora, ci stringiamo agli abitanti di Ischia e alla famiglia della vittima accertata e preghiamo perché tutti i dispersi vengano ritrovati al più presto. Il nostro ringraziamento a quanti, in queste ore difficili e in condizioni estreme, stanno soccorrendo le comunità colpite da questa tragedia.