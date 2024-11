NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “SANITA’, AMBIENTE, LEGGE ELETTORALE: DE LUCA SI VERGOGNI”

“Ho ascoltato, attonito, le parole del Presidente della Regione Campania De Luca che ha dichiarato che i Consiglieri Regionali di opposizione devono vergognarsi per non aver approvato la proposta di legge da inviare al Parlamento per la modifica della Autonomia Differenziata. Credo, per amore della verità, che a vergognarsi debba essere, invece, lo stesso De Luca che ha chiuso, senza spiegazioni, l’Ospedale di Scafati riducendo una eccellenza del territorio ad un ambulatorio di periferia. A vergognarsi deve essere sempre De Luca che, pur di ottenere il voto sulla legge per il terzo mandato, ha chiuso la porta delle Regionali a tanti sindaci della Regione Campania, che sono un valore aggiunto per la democrazia. ”

Lo dichiara il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.

“Si vergogni,” continua Carpentieri “inoltre, De Luca per aver preso letteralmente per i fondelli le migliaia di cittadini che vivono a ridosso del Fiume Sarno che, da anni, per colpa di chi governa la Regione, rimane uno dei corsi d’acqua piu’ inquinato di tutta Europa. E l’elenco dei motivi per cui il Presidente deve vergognarsi è lungo e riguarda ogni Provincia della Campania. La smetta, dunque, De Luca di lanciare offese gratuite a chi, da anni, prova a collaborare con la maggioranza, facendo proposte serie e concrete, bocciate solo perchè provenienti dai banchi dell’opposizione.”