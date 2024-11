SIANO. ACCORDO TENORE-RICCIO PER IL DOPO MARCHESE ED ANCHE PER LE REGIONALI 2025

E’ stato raggiunto, a quanto si apprende, nel Comune di Siano, un accordo politico-elettorale tra gli ex Sindaci Sabatino Tenore e Gerardo Riccio, per proporre, nella prossima tornata elettorale per le Comunali nel centro della Valle dell’Irno, un progetto alternativo a quello dell’attuale primo cittadino Giorgio Marchese. Nomi, punti programmatici ed un primo elenco di papabili candidati – tra i quali anche numerosi consiglieri comunali in carica – sono già al vaglio del due Tenore-Riccio che starebbero anche ragionando per una candidatura alle prossime elezioni Regionali del 2025, da far partire dal territorio e da sostenere in maniera congiunta.

L’area politica ? E’ tutta da definire, in attesa di comprendere chi saranno i candidati alla Presidenza della Regione Campania e di capire dove sarà schierato il simbolo del Partito Democratico.