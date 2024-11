SAN VALENTINO TORIO. IL 29 NOVEMBRE INIZIATIVA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, venerdì 29 Novembre alle ore 9:00 si terrà la manifestazione “In cammino per il cambiamento: giovani e adulti insieme contro la violenza sulle donne” nel comune di San Valentino Torio, promossa dall’ Azienda Consortile dei Servizi Sociali “Agro Solidale”, in partenariato con Proodos società Cooperativa Sociale, in qualità di ente gestore del Centro Antiviolenza “Vite di Giada” allocato presso il Palazzo Comunale di San Valentino Torio.

Lo annuncia Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

La manifestazione vede nella prima parte della mattinata un corteo silenzioso per le strade del paese – che partirà da Piazza Amendola – animato dagli studenti e dai vari attori che costituiscono la Rete territoriale antiviolenza (Istituzioni politiche, Forze dell’ordine, Parrocchie, Associazioni, liberi cittadini, ecc.).

Il corteo confluirà successivamente presso la Villa Comunale “Giuseppe Corazziere” di San Valentino Torio, in cui sarà allestito uno spazio per un momento di condivisione pubblica sul tema della violenza contro le donne.

????In Villa comunale ci sarà, inoltre, il contributo artistico della giovane cantante emergente Stefania Ojemba, in arte STE.

Una donna di 28 anni che, attraverso la sua voce immensa, racconta di un amore incondizionato e libero, senza pregiudizi ed etichette.

STE porterà in condivisione la sua testimonianza di vita e accompagnerà la giornata con un’esibizione canora.????

Alla fine dell’evento – il Centro Antiviolenza Vite di Giada – consegnerà a ciascun istituto scolastico e alle istituzioni presenti un sacchetto di semi da piantare presso le proprie sedi, con l’obiettivo di inaugurare i “sentieri del cambiamento”.

In vari luoghi e spazi dei comuni afferenti all’ambito, affinchè possa risultare sempre visibile alla comunità, che dovrà sentirsi parte integrante del percorso, prenderà forma la semina del cambiamento da realizzare nelle scuole, presso sedi comunali, spazi di associazioni, nelle parrocchie, ecc…

La fioritura di tali semi sarà, successivamente, occasione per organizzare un percorso a tappe per celebrare i fiori sbocciati come simbolo dei diversi valori utili al cambiamento.

Il percorso vedrà l’utilizzo del “Camper CAV in Tour” che attraverso un tool kit di strumenti, giochi e attività, farà informazione e formazione sul tema.

#laviolenzasulledonnecindigna