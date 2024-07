NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “VICINANZA E SOLIDARIETA’ AGLI EX DIPENDENTI CARREFOUR”

La battaglia per la difesa del proprio posto di lavoro nasce all’indomani della decisione dell’azienda, confermata anche in un incontro in Regione, di cedere i supermercati ex Carrefour ad una nuova società, che dovrebbe acquisire tutti punti vendita della Campania. Il problema è che, per i lavoratori e le lavoratrici, la prospettiva non è affatto incoraggiante, dal momento che il passaggio comporterebbe l’applicazione, da parte della nuova proprietà, di un contratto di lavoro assai peggiorativo rispetto a quello attuale.