AUSINO. IL SINDACO DI CETARA DELLA MONICA TORNA ALLA CARICA PER LA PRESIDENZA DELL’ENTE

Il Sindaco di Cetara Della Monica, dopo alcuni giorni di silenzio, torna alla carica per ottenere, nell’assemblea convocata per martedi’ 16 Luglio, la Presidenza dell’Ausino, la società incaricata della fornitura di acqua potabile per numerosi comuni della costiera amalfitana, dei Picentini, della Valle dell’Irno. Della Monica, pare, stia raccogliendo alcune adesioni per sostenere la sua candidatura a presidente in diverse zone del territorio coinvolto, nonostante la linea del Partito Democratico sia quella di mantenere l’attuale configurazione societaria, con il Comune di Cava de’ Tirreni che ha la Presidenza, Salerno e Baronissi nel Consiglio di Amministrazione.

