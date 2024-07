CARLO CALENDA PRENDE LE DISTANZE DALLE OPPOSIZIONI SU AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Nel commentare un articolo sull’Autonomia differenziata su “Il Corriere della Sera”, il leader di Azione, Carlo Calenda, su X lo definisce “un antidoto al nostro più pernicioso vizio nazionale: l’ottusa faziosità” e spiega come “l’autonomia sia frutto di un percorso che ha visto tutti i partiti coinvolti, ma in particolare il Pd”.

Calenda quindi ricorda: “Ero al governo con Gentiloni quando su impulso dell’Emilia Romagna di Bonaccini iniziammo il percorso degli accordi per rendere l’Autonomia operativa. I governi Conte e Draghi la avevano nel loro programma. E come ho ricordato ieri l’ultima riforma del Pnrr è addirittura il federalismo fiscale”. Per l’ex ministro, “un paese non sopravvive all’uso selettivo e ipocrita della memoria a fine di faziosità politica”.