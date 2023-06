NUOVA LEGGE PER LE PROVINCE: IL 3 LUGLIO ALLE 12:00 SCADONO I TERMINI PER EMENDAMENTI

Prosegue, spedito, l’iter in Commissione Affari Costituzionali al Senato, del disegno di Legge sulla Controriforma delle Province, con il ritorno al voto popolare l’elezione del Presidente e dei Consiglieri Provinciali, oltre ad un aumento concreto delle funzioni per gli enti in questione. Dopo l’apertura della discussione generale, ritardata anche a causa dello stop ai lavori parlamentari imposto dalla morte di Silvio Berlusconi, adesso si passa alla fase concreta con la presentazione degli emendamenti al testo base, redatto dai partiti di maggioranza: le proposte di modifica vanno presentate entro le 12:00 di lunedi’ 3 Luglio. E’ probabile che, una volta votati, in commissione, gli emendamenti considerati ammissibili, il testo passerà in Aula al Senato per la prima lettura ed il voto che potrebbe tenersi entro la fine del mese di Luglio. Poi, salvi casi di emergenza legati alla conversione in legge dei Decreti in scadenza, a settembre il voto finale alla Camera dei Deputati.

