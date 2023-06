FULVIO MARTUSCIELLO AD AGROPOLI IL PROSSIMO 4 LUGLIO PER IL RILANCIO DI FORZA ITALIA

E’ in programma per il prossimo 4 Luglio, ad Agropoli, un incontro pubblico di Forza Italia al quale prenderà parte, tra gli altri, anche il Coordinatore Regionale del partito Fulvio Martusciello. Nel centro del Cilento c’è molta attesa per la ripartenza del lavoro del partito degli azzurri, anche perchè la vicenda del giudizio del Tar sulla regolarità del voto amministrativo del 2022 non è ancora chiusa. Insomma, Forza Italia scalda i motori ad Agropoli, in vista di tutte le possibile evenienze.

