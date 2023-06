Domani – venerdì 30 giugno ore 11: 30 presso il Bar White di Salerno in Via Matteo Galliano, 4/A – si terrà la Conferenza stampa promossa da Salerno in Azione con il Segretario provinciale Gigi Casciello, l’on. Antonio D’Alessio, il Segretario cittadino Donato D’Aiuto e il Responsabile Enti locali Federico De Filippis per dare il benvenuto ai nuovi amministratori locali che hanno deciso di aderire ad Azione.

