OLEVANO SUL TUSCIANO. IL SINDACO CILIBERTI SOSPENDE SOMMINISTRAZIONE FRUTTA NELLE MENSE SCOLASTICHE

A seguito dell’emergenza sanitaria legata ai recenti casi di Epatite A, l’Amministrazione comunale ha adottato un’ordinanza specifica che dispone, in via temporanea e precauzionale, la sospensione della somministrazione di frutta fresca agli alunni dell’Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” che usufruiscono del servizio mensa.

La modifica al menù entrerà in vigore dal 26 marzo e resterà attiva fino a nuove disposizioni.

Fino al termine dell’emergenza, la frutta fresca sarà sostituita con succo di frutta confezionato, al fine di garantire i più alti standard di sicurezza alimentare per i nostri studenti. La decisione è stata assunta in collaborazione con le autorità sanitarie competenti, seguendo criteri di massima prudenza e tutela della salute pubblica.

“La salute è un bene primario, soprattutto quando riguarda i più piccoli. – dichiara il Sindaco Michele Ciliberti – Al fine di scongiurare qualsiasi rischio, abbiamo scelto di modificare momentaneamente il menù, inserendo prodotti confezionati che offrono maggiori garanzie. Si tratta di una misura temporanea, adottata con senso di responsabilità e in stretto raccordo con i servizi sanitari territoriali”.

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