SALERNO, COMUNALI 2026. CASCIELLO (NOI MODERATI): “UNITA’ DEL CENTRO DESTRA CON GHERARDO MARENGHI”

“Noi Moderati, come deciso nella riunione al tavolo regionale, convergerà a Salerno sulla proposta avanzata da Fratelli d’Italia e quindi sosterrà con una propria lista la candidatura a sindaco del professore Gherardo Marenghi. Riteniamo che mai come in questo momento vada salvaguardato il valore dell’unità del centrodestra. Ancor di più in Campania, all’indomani di un risultato referendario che ha visto la nostra regione al primo posto per i consensi al No sull’intero territorio nazionale. E anche per questo confidiamo che dagli amici di Forza Italia possa venire un segnale di buonsenso, ritrovando le ragioni dell’unità, rinunciando a percorrere scelte presuntamente civiche e centriste”. Lo afferma Gigi Casciello, coordinatore regionale di Noi Moderati in Campania.

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