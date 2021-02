OSPEDALE DI SOLOFRA. LA RABBIA DEL SINDACO VIGNOLA: “PETIZIONE PER LE DIMISSIONI DEL DG”

“Ora basta, tutti i giorni chiederò le sue dimissioni. E a partire dalla prossima settimana lanceremo una petizione popolare per sostenere, con una raccolta firme, la richiesta di dimissioni o la sua sostituzione.

Il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Moscati, dott. Renato Pizzuti, si è dimostrato inaffidabile, incapace, inadeguato. Non mantiene gli impegni assunti neanche per mezz’ora.”

Lo annuncia il Sindaco di Solofra Michele Vignola.

Dopo l’incontro del 15 gennaio con i Sindaci del comprensorio, la direzione strategica del Moscati non solo non ha dato seguito alla riapertura dei reparti, come previsto dalla Regione Campania, ma, anzi, ha continuato ad emettere ordini di servizio per trasferire personale da Solofra ad Avellino. Il cronoprogramma dei lavori annunciati per il Landolfi di Solofra fissava il termine, per alcuni di essi, alla fine di questo mese ma al momento non è iniziato nulla, se non il montaggio di una impalcatura con uno sperpero di denaro pubblico che dura da circa tre anni.