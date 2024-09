OSPEDALI CHIUSI. ROBERTO CELANO (FI): “ALL’OSPEDALE DI POLLA SI VA VERSO LO STOP AI RICOVERI”

La sanità territoriale versa ormai in condizioni disastrose. Il sistema De Luca continua a “depotenziare” i nosocomi di “periferia” causando giustificate preoccupazioni tra chi è ormai di fatto privato del diritto di cura.

Lo scrive, in una nota alla stampa, il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Roberto Celano.

E’ pertanto meritevole di attenzione e sostegno l’intervento degli esponenti di Forza Italia di Polla, l’avv. Fortunato d’Arista e Graziano Vocca, che manifestano seria preoccupazione per le comunicazioni della sospensione dei ricoveri e delle attività d’urgenza presso il reparto di Chirurgia del presidio “Luigi Curto”. Pare, tra l’altro, che oltre al reparto di Chirurgia emergano timori per il depotenziamento anche dei reparti di Pediatria, Urologia e Cardiologia. In un comprensorio oltremodo penalizzato da una viabilità certamente approssimativa, il depotenziamento dell’Ospedale di Polla appare come un’ulteriore penalizzazione per cittadini che meriterebbero maggiore attenzione, ben altri servizi e più rispetto dalle Istituzioni. Fa rumore il silenzio assordante di Sindaci e Consiglieri regionali, pronti ad alzare la voce, quasi sempre in maniera demagogica e senza seri argomenti, contro provvedimenti governativi, ma assenti nei fatti se si tratta di difendere gli interessi

delle comunità governate.