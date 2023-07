OVERCAR GARAGE: DA SALERNO A GIFFONI VALLE PIANA, CON LO STESSO ENTUSIASMO

“Da Salerno a Giffoni Valle Piana, con lo stesso entusiasmo, la stessa passione, la stessa professionalità che, in questi anni, ha contraddistino l’attività della nostra azienda Overca Garage”. Pietro Aliberti, amministratore e fondatore di Overcar Garage, azienda del settore della vendita, noleggio ed assistenza auto, ha deciso di investire nella zona dei Picentini, aprendo una nuova sede della società nel comune di Giffoni Valle Piana. “Da tempo, avevamo in testa un’idea che era quella di trasferire il modello Overcar Garage anche fuori da Salerno. E’ arrivata una importante occasione ed, insieme ai miei collaboratori, ho deciso di coglierla al volo”. La nuova sede di Overcar Garage, ubicata in via Fortunato a Giffoni Valle Piana, lungo la strada provinciale, si propone al vasto pubblico dei Picentini e della Piana del Sele, come punto di riferimento per l’acquisto di autovetture, ma anche per la consulenza per il noleggio a breve e lungo termine. “Siamo convinti”, continua Allberti, “che oggi la differenza sul mercato non la faccia il prezzo ma la qualità del rapporto umano con i clienti che, con il tempo, diventano amici per tutto il nostro staff. E’ chiaro che un territorio importante come quello dei Picentini merita. da parte nostra, una maggiore attenzione perchè abbiamo l’obiettivo di consolidare i traguardi raggiunti a Salerno”.

