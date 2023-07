DA FINE LUGLIO STOP PER MOLTI ALLA EROGAZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA

La durata massima per l’erogazione del Reddito di Cittadinanza alle famiglie nelle quali non ci sono minori, disabili o over 60 è di sette mesi, quindi a luglio si esaurisce la possibilità di avere la misura. Lo precisa l’Inps in una circolare richiamando la legge di Bilancio e ricordando che questa misura scade per tutti a fine 2023, mentre dal 2024 entreranno in vigore le nuove regole disegnate del decreto di fine maggio. L’istituto spiega anche che i ragazzi tra i 18 e i 29 anni che fanno parte di famiglie con il Reddito di cittadinanza e che non hanno completato i 10 anni di istruzione obbligatoria e hanno quindi lasciato la scuola prima dei 16 anni, non avranno diritto alla quota del reddito di cittadinanza.

