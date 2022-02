PAGANI. LE PRECISAZIONI DEL SINDACO DE PRISCO: “NESSUNA ACQUISIZIONE ATTI DA PARTE DEI CARABINIERI”

Da Consiglieri Comunali in gran parte di lunga esperienza, ci aspetteremmo per la serietà del ruolo che ricoprono, che prima di pubblicare interrogazioni e/o accesso agli atti mai protocollate, si accertino delle notizie che stanno comunicando, in particolare se l’oggetto è un intervento delle Forze dell’Ordine in una Pubblica Amministrazione.