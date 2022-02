SARNO. ODIERNA (LEGA): “OSPEDALE, IL SINDACO CANFORA DOVREBBE DIMETTERSI”

“Dovrebbe rassegnare subito le dimissioni da sindaco perché è stato in grado di portare finito l’ospedale Martiri del Villa Malta”. Ad attaccare il primo cittadino di Sarno, sulla questione ospedale Martiri del Villa Malta, è il coordinatore dell’Agro Sarnese Nocerino e capogruppo in consiglio comunale della Lega Sebastiano Odierna. Una carenza del personale medico ormai cronica sta mettendo in serie in difficoltà non solo il pronto soccorso ma l’intero ospedale. Sulla questione, il consigliere comunale Odierna, è da anni che si sta battendo insieme all’intera opposizione, ma la situazione al Martiri del Villa Malta anziché migliorare peggiora sempre di più.

“L’ospedale di Sarno, da fiore all’occhiello dell’intera provincia di Salerno è stato completamente svuotato in questi ultimi anni. – continua Odierna – A Sarno si recavano pazienti da ovunque per ricevere assistenza e per sottoporsi ad interventi chirurgici, oggi ci ritroviamo un ospedale ridotto quasi alla chiusura.

Ormai si è creato un clima negativo dove nessun medico vuole venire a Sarno, viste le condizioni disumane in cui si lavora. I primari costretti ad andare a fare turni di lavoro al pronto soccorso, visto che lo stesso pronto soccorso è ridotto come personale medico ad appena 3 unità”. Poi aggiunge Odierna “Il sindaco ha usato l’ospedale come bancomat elettorale. Nonostante il 70% dei voti presi da De Luca a Sarno il governatore in cambio ha pensato di distruggere il nostro ospedale. Il sindaco, dalla sua parte, pur di non contraddire il governatore, ha preferito tacere negli anni senza incidere politicamente. Sono 7 anni che scrive lettere ai vertici Asl e al presidente della Regione, ma forse non si è reso conto che i risultati non solo non sono mai arrivati ma, addirittura, hanno ridotto l’ospedale ai minimi termini.