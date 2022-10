PAGANI. NESSUN RIMPASTO NELLA GIUNTA DI DE PRISCO, SI VA AVANTI COSI’

Salta, almeno per il momento, il tanto atteso rimpasto di Giunta a Pagani. Il Sindaco Lello De Prisco, infatti, che da poco ha spento le sue due prime candeline da primo cittadino, ha smentito qualsiasi ipotesi di sostituzione all’interno della squadra di Governo che lo sta accompagnando nella sua avventura amministrativa. Resta, invece, aperta la vicenda legata alla società municipalizzata per la gestione della raccolta dei rifiuti: dopo la revoca dei precedenti amministratori e l’affidamento pro tempore della guida al Comandante della Polizia Municipale, si attendono i bandi per la partecipazione alla selezione della nuova classe dirigente della Sam. La raccolta dei rifiuti, sin dall’insediamento di Lello De Prisco, è stato uno dei punti deboli dell’amministrazione comunale di Pagani.

