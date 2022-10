PONTECAGNANO FAIANO. FRATELLI D’ITALIA IN CAMPO PER SOLUZIONE VERTENZA ATA SCUOLE COMUNALI

In tal senso, ho avuto modo di rappresentare le problematiche che investono alcuni plessi scolastici di Pontecagnano Faiano, con particolare riferimento al fabbisogno di personale Ata.

l’Istituto comprensivo “Eleonora Pimentel Fonseca”, dove gli orari delle scuole dell’infanzia risultano al momento ridotti con notevole disagio per le famiglie.

La carenza di unità ha, infatti, determinato criticità importanti in alcune scuole come

In uno scenario nazionale da tempo particolarmente complesso e contrassegnato da un ridimensionamento complessivo delle risorse, ho ricevuto un riscontro importante circa l’assegnazione di nuove unità che entreranno in servizio nei prossimi giorni nelle scuole del nostro territorio.

Tali ingressi, pur non compensando ancora appieno tutte le esigenze organizzative espresse dalle dirigenze, contribuiranno, molto probabilmente, a garantire un primo ripristino degli orari.

L’attribuzione di ulteriori fondi per il personale Ata, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche e la qualità dell’offerta didattica, sarà al centro dei lavori del prossimo Governo, come ribadito dal senatore Antonio Iannone che ringrazio per l’attenzione.