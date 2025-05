PAGANI. PER IL CONSIGLIO COMUNALE FEZZA E MARICONDA (FDI) ANNUNCIANO INTERVENTI IMPORTANTI

È in programma per lunedì 27 maggio alle ore 18 la prossima seduta pubblica ordinaria del Consiglio Comunale di Pagani, che si terrà presso la sala Polifunzionale “Tommaso Maria Fusco” dell’Auditorium cittadino. In caso di mancanza del numero legale, è prevista una seconda convocazione per martedì 28 maggio alle ore 19.

All’ordine del giorno figurano sei punti di rilievo tecnico-amministrativo, tra cui il rendiconto di gestione 2024 e una variazione urgente al bilancio di previsione 2025/2027. La seduta si preannuncia però più densa di contenuti grazie agli interventi annunciati da Fratelli d’Italia, che porterà in aula, per voce della capogruppo consiliare Enza Fezza e su impulso del coordinatore cittadino Antonio Mariconda, una serie di questioni ritenute urgenti e rilevanti per la collettività.

Il partito intende infatti richiamare l’attenzione su una serie di criticità legate ad alcuni cantieri cittadini (scuola “Manzoni” e “Collodi”) e a opere pubbliche già completate ma oggetto di segnalazioni e perplessità da parte della cittadinanza, come nel caso della cupola dell’Auditorium. Particolare attenzione sarà dedicata alla struttura dell’ex Polivalenti, su cui si richiederanno chiarimenti anche in merito alla possibile presenza di crisolito nel sottosuolo.

Ulteriori interrogativi saranno posti in merito alla gestione degli spazi urbani, con riflettori puntati sulla manutenzione ordinaria e su alcune scelte effettuate in villa comunale di Pagani, in occasione della recente festa della Madonna delle galline, a partire dalla destinazione degli spazi oggi rimasti inutilizzati. Non mancheranno domande sulle modalità con cui è stato concesso l’utilizzo di un bene comunale a un’associazione locale senza previo bando pubblico, con l’intento di verificare il rispetto dei principi di trasparenza e pari opportunità per tutte le realtà territoriali. Domande sulla manutenzione del verde pubblico e sottolineando gli interventi svolti di recente al cimitero di Pagani.

Infine, sarà chiesto un aggiornamento sul futuro occupazionale dei dipendenti della Sam, la società partecipata giunta alla chiusura nonostante le promesse iniziali dell’amministrazione.