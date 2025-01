PARCO CILENTO. SANSONE E’ IL PRESIDENTE MA IL PD SI SPACCA: MONDELLI OTTIENE 29 VOTI

55 voti per Stefano Sansone, 29 per Mondelli e 3 schede bianche: si è chiusa, in questo modo, l’elezione per il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Parco Nazionale del Cilento. Nessuna unanimità, come da tradizione, ma una spaccatura all’interno del Partito Democratico della zona che ha visto la candidatura di Mondelli ottenere un discreto numero di preferenze, rispetto a quelle che erano le previsioni della vigilia.

La vicenda, secondo alcune voci, potrebbe avere ripercussioni anche all’interno di altri enti, a cominciare dalla Provincia di Salerno: prima del voto, all’interno del ristorante LA CHIOCCIA D’ORO, un confronto tra il Presidente facente funzioni della Provincia Giovanni Guzzo ed il deputato del Pd Piero De Luca, per qualche provvedimento che, già nei prossimi giorni, potrebbe riguardare qualche esponente del Pd che non si è allineato alla indicazione del partito.