BARONISSI. ESTER SAPERE: “SODDISFAZIONE PER ACCORDO TRANSATTIVO RAGGIUNTO CON AUSINO”

“In qualità di consigliera comunale di Baronissi e membro del Cda di Ausino S.p.A., posso oggi affermare con soddisfazione che, in soli sei mesi da quando sono stata nominata nel Cda, siamo riusciti a raggiungere un accordo significativo tra il Comune e Ausino, risolvendo in modo definitivo la questione dei crediti e debiti reciproci. Questo risultato rappresenta una tappa fondamentale per la gestione del servizio idrico integrato nel nostro territorio e una chiara dimostrazione dell’efficacia di questa amministrazione.

Lo dichiara la Consigliera Comunale di Baronissi Ester Sapere.

La compensazione legale delle somme dovute e credute ha permesso di definire un debito residuo ridotto, con un piano di rateizzazione che consente di affrontare gli impegni economici in modo sostenibile e pianificato. Questa soluzione non solo sana le partite contabili, ma apre la strada a un nuovo modello di collaborazione tra il Comune e la società, basato sulla trasparenza e sulla solidità finanziaria.

Desidero esprimere un sincero ringraziamento ai colleghi del Cda di Ausino, che hanno lavorato con serietà e determinazione per arrivare a questo importante accordo, e ai colleghi della maggioranza del Comune di Baronissi per il loro continuo sostegno e la disponibilità a collaborare per il bene della nostra comunità. Un grazie di cuore anche a tutti i tecnici e funzionari, sia del Comune che di Ausino, che hanno messo a disposizione il loro tempo e la loro competenza per arrivare a questa soluzione.

È importante sottolineare che, grazie a questo accordo, stiamo gettando le basi per un servizio idrico sempre più efficiente, sostenibile e attento alle necessità dei nostri cittadini. La strada che abbiamo intrapreso insieme ad Ausino è una strada di cooperazione, con l’obiettivo di garantire una gestione sempre più moderna e in linea con le esigenze di un territorio che cresce e si sviluppa.

Sono certa che questo accordo segnerà l’inizio di una nuova fase di collaborazione, in cui, attraverso il dialogo e l’impegno reciproco, continueremo a lavorare per migliorare la qualità del servizio idrico per i cittadini di Baronissi.”