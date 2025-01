PARCO DEL CILENTO. E’ GUERRA NEL PD PER LA PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI

In una infuocata riunione, all’interno della sede Provinciale del Partito Democratico di Salerno, i vertici del Pd hanno provato a mettere pace, tra i sindaci del Cilento, per l’elezione del Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ente Parco Nazionale del Cilento. Dopo il nulla di fatto della prima convocazione, su esplicita richiesta del Pd di Salerno, ai Sindaci del comprensorio è stato fatto il nome di Stefano Sansone, Sindaco di Ascea. Sansone, tra l’altro, era già il nome sul quale era stata chiesta la convergenza nel corso della prima convocazione dell’Assemblea che, evidentemente, non aveva gradito l’indicazione. Altri sindaci del territorio avevano proposto, anche attraverso il lavoro del Consigliere Regionale di Italia Viva Tommaso Pellegrino, il nome di una donna: Maria Teresa Scarpa, primo cittadino di Gioi. Evidentemente, all’interno del Pd del Cilento, ancora scosso dalla vicenda che ha coinvolto Franco Alfieri, non c’è ancora un pensiero unanime: ed ora si vedrà, nel corso della prossima assemblea dei Sindaci del Parco del Cilento, che peso avrà avuto l’indicazione della Segreteria Provinciale.

