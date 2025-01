Nel Movimento 5 stelle “si sta ragionando sul creare una modalita’” per regolare il terzo mandato “nel modo corretto. Virginia Raggi? Direi che, ad esempio, si potrebbe candidare in Parlamento, anche senza una pausa, che abbiamo giudicato tutti in modo negativo. Anche Roberto Fico si potrebbe candidare in Campania con le regole che stiamo scrivendo”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli.

