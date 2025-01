IL CASO SANTANCHE’ ARRIVA ALL’INTERNO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: OGGI LA DECISIONE

E’ convocata per questo pomeriggio a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. L’esecutivo potrebbe sfruttare l’occasione per un confronto su alcune vicende che stanno animando il dibattito politico, come il caso Visibilia e il rinvio a giudizio della ministra del Turismo Daniela Santanchè, e la vicenda del comandante libico Osama al Najem, meglio conosciuto come Almasri, rilasciato e riportato in Libia con un volo di Stato. Non ultima anche l’elezione dei quattro nuovi giudici della Consulta.

Temi di cui non si sarebbe discusso, almeno ufficialmente, nel corso della riunione di maggioranza di ieri a Chigi insieme ai vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. L’atteggiamento della premier, al momento, sembra essere di attesa prima di decidere sul destino della ministra, le cui dimissioni non vengono considerate un tabù anche se nella maggioranza ci si appella al principio del garantismo.