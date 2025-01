REGIONALI 2025. FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “DE LUCA NON CI SARA’, NOSTRO COMPETITOR E’ ROBERTO FICO”

“De Luca non ci sarà più. È inutile continuare a rincorrerlo. In estate o al più tardi a settembre, la Corte Costituzionale cancellerà la legge regionale della Campania che gli consente di rimanere in campo. Dobbiamo guardare avanti e confrontarci da subito con Roberto Fico”. Lo afferma Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania. “Riportiamo il dibattito su un piano di vivere civile, senza personalismi, concentrandoci su un confronto tra due modelli di Regione. Noi siamo pronti – aggiunge Martusciello – a proporre ai cittadini campani una visione concreta e realizzabile, alternativa a quella fallimentare dell’attuale amministrazione”

Share on: WhatsApp