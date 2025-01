CAVA DE’ TIRRENI. IL SINDACO SERVALLI METTE IN CAMPO UN MINI RIMPASTO NELLA GIUNTA

Un mini rimpasto, con la nomina di un nuovo assessore, per trovare un assetto numerico meno complicato per affrontare l’ultimo periodo della consiliatura: è questa l’idea, che stamattina verrà ufficialmente presentata, del Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, pronto, tra l’altro, ad affrontare anche la prossima tornata elettorale per le Regionali 2025 con la lista del Partito Socialista Italiano.

Ad entrare in Giunta dovrebbe essere Adolfo Salsano che prenderà il posto di Germano Baldi: è questa l’unica novità che sarà presentata dal primo cittadino di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, nel corso di una conferenza stampa, convocata questa mattina alle 11:00 a Palazzo di Città.