REGIONALI 2025. PER FRATELLI D’ITALIA CARPENTIERI, FABBRICATORE, GIOIELLA E DELLA MONICA

In attesa di conoscere il nome del candidato Presidente – nella speranza che si tratta di Edmondo Cirielli – anche Fratelli d’Italia inizia a muovere i primi passi per la composizione della lista in Provincia di Salerno. Si parte, ovviamente, dal nome del Consigliere Regionale uscente Nunzio Carpentieri, Presidente della Commissione Trasparenza della Regione Campania, reduce da un quinquennio tra i banchi dell’opposizione in Consiglio Regionale. A giocare la partita per il Consiglio Regionale ci sarà anche l’attuale Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Salerno Peppe Fabbricatore, uomo di stretta fiducia del Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli, rimasto, pero’, fuori dal Consiglio Comunale del suo comune: Nocera Superiore. Sempre dall’Agro arriva il nome di un altro candidato al Consiglio Regionale: si tratta dell’attuale Capogruppo in Consiglio Provinciale Aniello Gioiella che, molto probabilmente, in lista, si troverà accanto all’altro consigliere provinciale del partito di Giorgia Meloni Annalisa Della Monica.

