PARCO DEL CILENTO: IL TABELLONE DI BATTIPAGLIA E’ NOSTRO, OCCASIONE DI PROMOZIONE

Continua la campagna di promozione del PNCVDA attraverso l’individuazione di punti strategici dove poter far conoscere le bellezze del Territorio. In seguito ad un accordo con la Città di Battipaglia e la Provincia di Salerno è stato istallato un nuovo “cartellone pubblicitario” (6 X 3), all’uscita dell’autostrada Salerno Reggio Calabria, sulla strada che porta al Territorio del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni; tale spazio è stato concesso a titolo gratuito per le attività di promozione del Parco. Si tratta di un punto strategico, dove quotidianamente transitano circa 20.000 autovetture e circa il 60 % raggiunge il Territorio del Parco. Raccogliendo anche le istanze provenienti dal Territorio, da subito e periodicamente saranno promossi alcuni dei luoghi più suggestivi del Parco. Tale iniziativa è stata possibile grazie all’ottimo lavoro portato avanti dal Consigliere Vincenzo Inverso. Esprimiamo la nostra gratitudine al Comune di Battipaglia e alla Provincia di Salerno per tale opportunità.

