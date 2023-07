PASQUALE VESSA (AMBIENTE ENERGIA): “SCUOLE, MENO COSTI ENERGETICI E PIU’ BIBLIOTECHE”

” A tutte le scuole pubbliche del nostro territorio va garantita non solo la massima sicurezza ma anche un alto livello di efficientamento energetico, che consenta un forte risparmio alle amministrazioni pubbliche, da poter investire nel settore della cultura. Da imprenditore del settore immagino una biblioteca nuova per ogni scuola pubblica che venga interessata da un intervento di efficientamento energetico”. E’ questa l’idea che Pasquale Vessa, Ceo della società Ambiente Energia, lancia proprio nel periodo in cui le scuole restano chiuse per il periodo estivo. “Le amministrazioni pubbliche lungimiranti”, comtinua Vessa, “proprio in questo periodo di stop alle lezioni dovrebbe approfittare per effettuare sopralluoghi ed interventi in grado di ridurre l’impatto energetico degli istituti scolastici, il cui costo, oggi, ricade su Comuni e Province, enti che, per tante ragioni, non navigano certo nell’oro”

