NOCERA SUPERIORE. DANISI: “RINVIO COMMISSIONE ? ASSORDANTE SILENZIO DELLE ALTRE OPPOSIZIONI”

“A distanza di qualche giorno dalla mia denuncia politica sulla vicenda dell’ennesimo rinvio della commissione consiliare sulla delicata vicenda della gara per l’affidamento della gestione della pubblica illuminazione, registro il silenzio assordante non solo della maggioranza del Sindaco Cuofano ma anche di altri esponenti della opposizione. E’ una situazione che merita una riflessione, non solo da parte mia ma anche da parte dei cittadini che, tra qualche mese, saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco ed il nuovo Consiglio Comunale di Nocera Superiore.”

Lo dichiara il consigliere comunale del Gruppo Insieme per Nocera Rosario Danisi.

E’ il momento di dire basta a questi atteggiamenti ondivaghi e poco chiari: un silenzio, quello che arriva dall’opposizione di centro destra, che gli elettori sapranno valutare quando si tratterà di scegliere chi, in maniera netta, ha sempre cercato di fare chiarezza nella nebbia amministrativa creata dalla maggioranza che, tra qualche mese, andrà a casa. Per fortuna.”